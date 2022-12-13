В МВД показали оперативную съемку из магазина на проспекте Космонавтов

По предварительным данным, мужчина ранил пять человек ножом.

Официльный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала оперативную съемку с места происшествия в сетевом магазине на проспекте Космонавтов в Петербурге.

По её данным, 25 октября около 11:40 в полицию поступили сообщения о том, что в сетевой магазин на проспекте Космонавтов ворвался агрессивный мужчина с ножом. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые обезоружили и задержали 44-летнего петербуржца. По предварительным данным, он ранил пять человек.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Видео: Ирина Волк