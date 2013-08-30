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Комздрав: после нападения в гипермаркете на Космонавтов 4 человека находятся в тяжелом состоянии
Сегодня, 13:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав: после нападения в гипермаркете на Космонавтов 4 человека находятся в тяжелом состоянии

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Всего пострадали 5 человек.

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о состоянии пострадавших, которые стали жертвами злоумышленника с ножом в гипермаркете Окей на проспекте Космонавтов 25 октября. 

В результате нападения пострадали пять петербуржцев. Четверо пациентов находятся в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести. Все доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение. 

Фото: прокуратура СПб

Теги: нападение с ножом в окей, окей, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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