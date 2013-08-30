Комздрав: после нападения в гипермаркете на Космонавтов 4 человека находятся в тяжелом состоянии

В Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о состоянии пострадавших, которые стали жертвами злоумышленника с ножом в гипермаркете Окей на проспекте Космонавтов 25 октября.
В результате нападения пострадали пять петербуржцев. Четверо пациентов находятся в тяжёлом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести. Все доставлены в Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Сам нападавший также доставлен в медицинское учреждение.
Фото: прокуратура СПб
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