Появились кадры с места нападения на покупателей гипермаркета на Космонавтов

Рядом лежит задержанный и уже обезвреженный мужчина.

Появились первые кадры с камер видеонаблюдения после поножовщины в гипермаркете Окей на проспекте Космонавтов. Кадрами поделились в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах медики и сотрудники Росгвардии оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим и выносят их в карету скорой помощи из колбасного отдела, где и произошла резня. Злоумышленник ударил ножом пятерых человек. Пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями различной степени тяжести.

На кадрах также видно, что рядом лежит задержанный и уже обезвреженный мужчина. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

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Видео: Росгвардия