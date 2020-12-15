После нападения с ножом на покупателей "Окея" в Петербурге возбуждено уголовное дело

Пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями различной степени тяжести.

В отношении 44-летнего мужчины, который напал с ножом на посетителей магазина "Окей", возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, в "Окее" на проспекте Космонавтов днем 25 октября злоумышленник ударил ножом четырех человек. Пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Подозреваемого задержали на месте преступления, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Следователями и криминалистами Петербургского СК проводится осмотр места происшествия, изымаются видеозаписи с камер наблюдения, ведется работа с очевидцами. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Кроме того, контролирует установление всех обстоятельств случившегося и прокуратура Московского района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга