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После нападения с ножом на покупателей "Окея" в Петербурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:57
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После нападения с ножом на покупателей "Окея" в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями различной степени тяжести.

В отношении 44-летнего мужчины, который напал с ножом на посетителей магазина "Окей", возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Напомним, в "Окее" на проспекте Космонавтов днем 25 октября злоумышленник ударил ножом четырех человек. Пострадавших госпитализировали в больницу с ранениями различной степени тяжести. 

Подозреваемого задержали на месте преступления, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Следователями и криминалистами Петербургского СК проводится осмотр места происшествия, изымаются видеозаписи с камер наблюдения, ведется работа с очевидцами.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Кроме того, контролирует установление всех обстоятельств случившегося и прокуратура Московского района. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: нападение с ножом, покушение на убийство, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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