  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:44
297
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина напал с ножом на покупателей магазина "Окей" в Петербурге

0 0

Злоумышленника задержали.

Днем 25 октября в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов в Петербурге мужчина напал на покупателей с ножом. В настоящее время известно о четырех пострадавших, пишет tg-канал "112".

Злоумышленник набросился на людей внезапно. Один из раненых находится в тяжелом состоянии – его пырнули дважды. Первую помощь пострадавшим оказал прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии. 

По информации tg-канала "Mash на Мойке", нападавшим оказался 44-летний местный житель. Его задержали. 

На месте происшествия работают полицейские, все обстоятельства случившегося уточняются. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: магазин окей, нападение с ножом, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии