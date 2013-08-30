Мужчина напал с ножом на покупателей магазина "Окей" в Петербурге

Злоумышленника задержали.

Днем 25 октября в магазине "Окей" на проспекте Космонавтов в Петербурге мужчина напал на покупателей с ножом. В настоящее время известно о четырех пострадавших, пишет tg-канал "112".

Злоумышленник набросился на людей внезапно. Один из раненых находится в тяжелом состоянии – его пырнули дважды. Первую помощь пострадавшим оказал прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

По информации tg-канала "Mash на Мойке", нападавшим оказался 44-летний местный житель. Его задержали.

На месте происшествия работают полицейские, все обстоятельства случившегося уточняются.

Видео: Telegram / Mash на Мойке