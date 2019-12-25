Убийцам петербурженки с 580 ножевыми ранениями вынесли приговор

Суд в Санкт-Петербурге отправил в колонию двоих мужчин, жестоко расправившихся со знакомой в 2024 году.

В Северной столице завершилось рассмотрение уголовного дела об особо жестоком убийстве молодой женщины. Мурат Ганижев и Абдул-Малик Бузуртанов признаны виновными в расправе над 25-летней петербурженкой. Соответствующая информация 17 марта поступила из объединенной пресс-службы судов города.

Трагедия разыгралась в прошлом году. Находясь в состоянии наркотического опьянения, фигуранты поссорились с потерпевшей. В ходе конфликта злоумышленники использовали три ножа. Согласно данным следствия и судебной экспертизы, они нанесли жертве не менее 581 удара в разные части тела. Количество ранений шокирует даже опытных сотрудников правоохранительных органов.

Совершив преступление, мужчины попытались скрыться. Они покинули квартиру через оконный проем, спустившись по водосточной трубе, после чего уехали из Петербурга. Однако позднее их задержали.

Судебная инстанция назначила Ганижеву и Бузуртанову наказание в виде 17 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственницы погибшей. В пользу матери убитой осужденные обязаны выплатить компенсацию морального вреда в размере более двух миллионов рублей.

Фото: Piter.TV