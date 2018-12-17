Сборная России по футболу проигрывает бельгийцам после первого тайма в матче Евро-2020

Зрители на стадионе в Петербурге увидели два забитых мяча.

На стадионе в Петербурге завершился первый тайм матча группы B на футбольном чемпионате Европы по футболу. Сборная России проигрывает команде Бельгии со счетом 0:2.

Первый мяч на 10-й минуте забил форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Нападающий развернулся и пробил низом, получив мяч после срезки защитника сборной России. Второй гол на 34-й минуте забил Тома Менье. Игрок бельгийцев подкараулил в штрафной площади российской сборной вратаря Антона Шунина, отбившего мяч перед собой.

Матч отличался вязкой борьбой между игроками команд. В команде Станислава Черчесова – две замены. Травму в стыке получил Далер Кузяев (вместо него вышел Денис Черышев), а также поле покинул Юрий Жирков (его заменил Вячеслав Караваев).

Ранее мы сообщали о том, что происходило перед матчем – бельгийцы вставали на колено, на поле появились гигантские футболки, объявлен стартовый состав команд.

Фото: Piter.tv