  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукаку открыл счет в матче между Россией и Бельгией на Евро-2020
Сегодня, 22:10
123
mook1 Добавить в Яндекс.Новости

Лукаку открыл счет в матче между Россией и Бельгией на Евро-2020

0 0

Гол был забит на 10-й минуте.

В матче между сборными России и Бельгии, который стартовал на стадионе в Петербурге в рамках футбольного чемпионата Европы, открыт счет. Об этом передает 12 июня с места событий корреспондент Piter.tv.

На 10-й минуте в составе гостей отличился форвард Ромелу Лукаку. Нападающий развернулся и пробил низом, получив мяч после срезки защитника сборной России. 

Ранее мы сообщали о том, что происходило перед матчем – бельгийцы вставали на колено, на поле появились гигантские футболки, объявлен стартовый состав команд.

Фото: Piter.tv

Теги: бельгия, евро-2020, лукаку, россия
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии