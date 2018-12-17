Лукаку открыл счет в матче между Россией и Бельгией на Евро-2020

Гол был забит на 10-й минуте.

В матче между сборными России и Бельгии, который стартовал на стадионе в Петербурге в рамках футбольного чемпионата Европы, открыт счет. Об этом передает 12 июня с места событий корреспондент Piter.tv.

На 10-й минуте в составе гостей отличился форвард Ромелу Лукаку. Нападающий развернулся и пробил низом, получив мяч после срезки защитника сборной России.

Ранее мы сообщали о том, что происходило перед матчем – бельгийцы вставали на колено, на поле появились гигантские футболки, объявлен стартовый состав команд.

Фото: Piter.tv