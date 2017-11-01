Происшествия в Петербурге за сегодня, 1 ноября

Новости Спб сегодня: происшествия в Петербурге за сутки, 1 ноября. Канал Piter.TV рассказывает, что случилось в Петербурге.

В Санкт-Петербурге начался ноябрь. В нашем городе этот месяц традиционно ассоциируется с чередой ДТП и других происшествий. А как иначе? Ледяные дороги приводят к ДТП, холод заставляет маргиналов чаще пить водку и нападать на людей, да и пожары в конце осени случаются гораздо чаще - это статистика!

Вот и 1 ноября стал днем, полным происшествий. Рассказываем вам новости петербурга за сегодня - в разделе "Происшествия".

Происшествия в Петербурге сегодня, 1 ноября

1. На Байконурской полностью сгорел автомобиль. УАЗ-Патриот считается надежной машиной. Но в этот раз автомобиль с русским названием подвела проводка. Посреди белого дня крупная машина вспыхнула и полностью выгорела на парковке в начале Байконурской улицы. К счастью, соседние автомобили не пострадали. У нас уже появились видео и фото этого пожара.

2. В петербургской больнице пьяный дебошир избил охранника. Пьяные люди опасны для общества, это ни для кого не секрет. Они устраивают дебоши в барах, самолетах и поездах. Но в этот раз опасный алкоголик оказался на территории больницы. ЧП случилось на Большом проспекте Васильевского острова. К счастью, охраннику тут же помогли врачи. А самого хулигана ждут следствие и суд.

3. Охранники больницы получили выговор после пропажи на территории пенсионерки. Еще одна больничная история, но в этот раз все куда как страшнее. В одной из петербургских больниц заблудилась пожилая женщина. Пенсионерка провалилась в подвал, где два дня пролежала без сознания. По каким-то причинам все это время ее никто не искал. К счастью, когда даму обнаружили в технической зоне подвала, она была жива. Сейчас пенсионерку приводят в себя после стресса и обследуют на наличие серьезных травм.

4. В поезде "Москва−Санкт-Петербург" мужчина украл вещи на 17 тысяч рублей. Транспортная полция не дремлет. Всего сутки понадобились сотрудникам МВД, чтобы вычислить хитрого воришку. 33-летний петербуржец ехал из Москвы в родной город и присвоил себе чужую куртку. В ней находились телефон, зарядка и 17 000 рублей наличными. Уже 31-го его задержали: теперь негодяя ждут следствие и суд.

5. В Петербурге любитель свежих булочек угнал машину с хлебом. Закончим на "вкусной истории". В Петербурге на проспекте Просвещения угнали "Ниву", груженую свежим хлебом. Классический угон - водитель вышел из транспортного средства на 10 минут и оставил в замке ключи зажигания. Молодец? Молодец! Теперь его машину вместе с угонщиком ищет полиция. Ужасный результат недопустимого легкомыслия.

ДТП СПБ: аварии в Петербурге за сутки, 1 ноября

1. Появилось видео жуткой аварии в Петербурге, которая унесла жизни троих людей. На ЗСД произошла трагедия: трое человек погибли в результате столкновения легковушки "Дэу" и дорожной техники. Видимо, автомобиль разогнался и не заметил оранжевую машину ремонтников. В Сети появилось видео с места страшного происшествия. Есть из чего делать выводы тем, кто любит ездить по скоростным дорогам.

2. На Кораблейстроителей после ДТП перевернулась "Лада". Ни дня без перевертыша! Под таким девизом, похоже, живут автолюбители Петербурга. Очередное жесткое ДТП случилось на Кораблестроителей. Здесь черная "Лада" столкнулась с иномаркой и перевернулась на скользком асфальте. Страшная авария - пожелаем здоровья водителям и пассажирам.

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