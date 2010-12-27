В Петербурге любитель свежих булочек угнал машину с хлебом

В жителя Петербурге угнали "Ниву", груженную хлебом.

В Петербурге водитель "Нивы" отошел от автомобиля на 10 минут, при этом оставив ключи в замке зажигания. По возвращению на месте не оказалось ни автомобиля, ни находящегося в нем хлеба.

По предварительным данным машину угнали приблизительно в восемь утра 31 октября от дома №15 по проспекту Просвещения. Владелец рассказал сотрудникам полиции, что он оставил ключи внутри машины, а сам отошел на несколько минут. В результате часть товара пропала вместе с злоумышленником.

По статье "кража" возбуждено уголовное дело.