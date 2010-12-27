На Кораблейстроителей после ДТП перевернулась "Лада"

Две черные легковушки столкнулись в Приморском районе Петербурга.

В Петербурге произошло очередное ДТП с перевертышем. На улице Кораблестроителей столкнулись два седана черного цвета. В результате аварии легковая "Лада" перевернулась на правый бок. В социальных сетях появились фотографии с места аварии. По ним можно сделать вывод, что причиной ДТП мог стать скользкий асфальт. Не исключено, что кто-то из водителей забыл поменять летнюю резину на зимнюю, или же неправильно рассчитал длину тормозного пути.\

На месте ЧП работает реанимация. Информация о состоянии водителей и пассажиров отсутствует.

Фото: Мегаполис