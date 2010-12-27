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На Кораблейстроителей после ДТП перевернулась "Лада"
Сегодня, 17:20
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Butenko
183

На Кораблейстроителей после ДТП перевернулась "Лада"

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Две черные легковушки столкнулись в Приморском районе Петербурга.

В Петербурге произошло очередное ДТП с перевертышем. На улице Кораблестроителей столкнулись два седана черного цвета. В результате аварии легковая "Лада" перевернулась на правый бок. В социальных сетях появились фотографии с места аварии. По ним можно сделать вывод, что причиной ДТП мог стать скользкий асфальт. Не исключено, что кто-то из водителей забыл поменять летнюю резину на зимнюю, или же неправильно рассчитал длину тормозного пути.\

На месте ЧП работает реанимация. Информация о состоянии водителей и пассажиров отсутствует.

 

 

Фото: Мегаполис

Теги: дтп в петербурге , дтп спб , новости петербурга
Категории: ДТП

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