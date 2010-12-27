В петербургской больнице пьяный дебошир избил охранника

В Санкт-Петербурге охранник больницы получил травмы от пьяного "гостя".

В Санкт-Петербурге задержали 38-летнего злоумышленника, который избил сотрудника службы безопасности больницы на Большом проспекте В.О. Об этом сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и области.

31 октября сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги, после чего отправились на место вызова. В больнице оказался мужчина, который активно избивал 26-летнего охранника.

Мужчину задержали на месте происшествия. Установлено, что злоумышленник явился в больницу в нетрезвом состоянии и вел себя шумно. Охранник сделал ему замечание, однако дебошир сразу же полез драться. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины.