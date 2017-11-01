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Появилось видео жуткой аварии в Петербурге, которая унесла жизни троих людей

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В Петербурге произошло ДТП на ЗСД, трое погибли на месте.

1 ноября в Санкт-Петербурге на ЗСД произошла страшная авария, в которой трое погибли. В пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили, что в 9.40 на 12-м километре ЗСД, на участке от Благодатной улицы в сторону Екатерингофки, автомобиль "Дэу" врезался в дорожную технику. 

Известно, что в автомобиле находились водитель 1986 года рождения, пассажиры (мужчина на вид 60-70- лет, а также женщина 1940 года рождения). Все трое погибли на месте аварии. 

В настоящее время сотруднкиами полиции ведется проверка о факту ДТП. 

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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