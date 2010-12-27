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Охранники больницы получили выговор после пропажи на территории пенсионерки
Сегодня, 15:19
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nadiputintseva
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Охранники больницы получили выговор после пропажи на территории пенсионерки

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Пожилая женщина пропала без вести на территории больницы

Прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку по факту исчезновения 85-летней петербурженки на территории НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщила 1 ноября пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в конце августа 2017 года. Пенсионерку доставили в больницу с подозрением на "легкое отравление газон", а после того, как диагноз не подтвердился, ее отправили домой своим ходом. Женщина так и не вернулась домой. Ее сын подал заявление  в полицию о пропаже человека. Спустя два дня 85-летнюю пропавшую обнаружили в подвале больницы. Она лежала в углу с множественными ссадинами и ушибами. Женщина была жива, но находилась без сознания.

После случившегося в больнице ввели указ о повышении контроля над пациентами, уточнён безопасный маршрут. Трех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а охранники получили выговор.   

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Теги: новости спб , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

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