Смертельный порошок: трое кавказцев отравились наркотой во Всеволожске, один умер

Тела мужчин без сознания нашли в иномарке глубокой ночью.

Во Всеволожске один мужчина погиб еще двое получили тяжелое отравление в результате употребления наркотиков. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие" со ссылкой на свои источники в полиции. ЧП произошло в ночь на 13 апреля на улице Дружбы, рядом с домом № 4. В этот вечер кавказцы Арсен, Бутир и Галур решили попробовать неизвестный белый порошок в своей машине "Шевроле Круз". Однако последствия этой вечеринки в авто оказались трагическими.

По данным СМИ, в час ночи в ближайшее отделении полиции позвонил уроженец Дагестана. Он заявил, что его друзьям плохо, и нужно срочно приехать на улицу Дружбы. На месте ЧП свидетель показал на бездыханные тела своих товарищей Арсена, Галура и Бутир. Один из них (мужчина 35 лет) к этому моменту уже умер: его тело лежало на заднем сидении. Еще двое мужчин лежали на земле без сознания, но дышали. Сейчас выжившие доставлены в реанимацию, за их жизнь борются врачи.

Силовики восстанавливают события трагического вечера. Им предстоит узнать, что за порошок употребили дагестанцы, а главное, где и как им удалось приобрести убийственное вещество. Ранее мы писали, что в Ленобласти сотрудники УФСИН нашли в составе шампуня наркотики.