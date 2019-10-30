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Появилось видео нового конфликта с кавказцами в московском метро

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Дебоширов высадили на станции "Текстильщики".

Появилось видео нового конфликта с кавказцами в московском метро. Ролик опубликован в Telegram-канале "Подъем". Известно, что преступление совершено в вагоне. На кадрах видно, что пассажир заступается за девушку, к которой приставали другие лица. Его поддержали остальные пассажиры. Они вызвали правоохранительные органы и сообщили машинисту состава об инциденте. В результате нарушителей спокойствия высадили на станции "Текстильщики". С ними разобрались представители службы безопасности столичной подземки.

Глава МВД Абхазии отстранен от работы.

Фото и видео: Telegram/Подъём

Теги: драка, кавказцы, метро, москва, текстильщики
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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