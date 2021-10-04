Глава МВД Абхазии отстранен от работы

Министр отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента в Сухуме.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар отстранен о работы на время расследования инцидента со стрельбой и дракой в центре Сухума. Об этом информирует пресс-служба главы республики.

Дбар выразил надежду, что причастные к инциденту так же, как и он, временно снимут с себя полномочия.

Для того, чтобы люди не думали, что я, как министр, находясь на своем посту, могу повлиять на следствие, прошу на время следствия о моем отстранении от занимаемой должности. Надеюсь, что депутаты, принимавшие участие в данном инциденте, поступят аналогично. Дмитрий Дбар, глава МВД Абхазии

Напомним, 30 сентября в столице Абхазии депутат Гарри Кокая устроил стрельбу. Сотрудники правоохранительных органов потребовали его сдать оружие, однако он не стал этого делать. Завязалась драка, в которой позже приняли участие еще несколько человек – ветераны войны. В результате инцидента они и Кокая были ранены. Также в ночь на 1 октября депутат Алмасхан Ардзинба устроил стрельбу у здания Министерства внутренних дел республики.

Ранее при крушении вертолета в Подмосковье погибли три человека.

Видео: YouTube / Телекомпания Абаза-ТВ