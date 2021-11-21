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В Выборгском районе трое кавказцев ограбили магазин и избили глухонемого покупателя

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Пострадавшему понадобилась помощь медиков. У него диагностировали  перелом лицевой кости и носа. 

По информации Piter.tv, в Выборгском районе накануне, 2 сентября, трое мужчин неславянской внешности ограбили продуктовый магазин. В полицию обратилась работница супермаркета, которая рассказала подробности случившегося. 

Заместитель управляющего магазина объяснила полицейским, что двое мужчин у нее на глазах стали прятать в сумки бытовую химию. Когда она напомнила покупателям, что за товары нужно заплатить, мужчины стали огрызаться. Они не желали тратить деньги. Между кавказцами и работницей магазина началась перепалка. За женщину заступился глухонемой мужчина. Неожиданно в магазин зашел приятель злоумышленников и избил покупателя, который встал на сторону заместителя супермаркета. Злоумышленники убежали в машину и скрылись. 

Пострадавшему понадобилась помощь медиков. У него диагностировали  перелом лицевой кости и носа. 

Правоохранители вводили план "Перехват", чтобы поймать грабителей. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пожилая петербурженка хотела помочь соседке и потеряла 100 тыс. рублей, поверив мошенникам.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv

Теги: дикси, избили глухонемого покупателя, кавказцы, ограбили магазин
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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