В Выборгском районе трое кавказцев ограбили магазин и избили глухонемого покупателя

По информации Piter.tv, в Выборгском районе накануне, 2 сентября, трое мужчин неславянской внешности ограбили продуктовый магазин. В полицию обратилась работница супермаркета, которая рассказала подробности случившегося.
Заместитель управляющего магазина объяснила полицейским, что двое мужчин у нее на глазах стали прятать в сумки бытовую химию. Когда она напомнила покупателям, что за товары нужно заплатить, мужчины стали огрызаться. Они не желали тратить деньги. Между кавказцами и работницей магазина началась перепалка. За женщину заступился глухонемой мужчина. Неожиданно в магазин зашел приятель злоумышленников и избил покупателя, который встал на сторону заместителя супермаркета. Злоумышленники убежали в машину и скрылись.
Пострадавшему понадобилась помощь медиков. У него диагностировали перелом лицевой кости и носа.
Правоохранители вводили план "Перехват", чтобы поймать грабителей. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: пожилая петербурженка хотела помочь соседке и потеряла 100 тыс. рублей, поверив мошенникам.
Фото: Piter.tv
Видео: Piter.tv
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