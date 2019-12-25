Пожилая петербурженка хотела помочь соседке и потеряла 100 тыс. рублей, поверив мошенникам

Злоумышленники позвонили пожилой женщине и сказали, что ее подруга попала в ДТП.

В Петербурге мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку на 100 тыс. рублей. Злоумышленники позвонили пожилой женщине и сказали, что ее соседка попала в ДТП и срочно нужны деньги на операцию. Бабушка решила помочь подруге и сама оказалась в беде.

По информации Piter.tv, жительница дома на набережной Фонтанки обратилась к полицейским 2 сентября. Женщина призналась, что сама отдала деньги неизвестному курьеру. Пострадавшая отдала злоумышленнику все свои сбережения.

Правоохранители задержали подозреваемого на Невском проспекте. Им оказался 46-летний безработный горожанин. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас предполагаемый аферист находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге подросток развел трех пенсионерок на 6,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv