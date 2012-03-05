В Петербурге подросток развел трех пенсионерок на 6,3 млн рублей

Подозреваемым оказался 16-летний школьник. Известно, что мальчик учится в 9 классе.

Сотрудники полиции подозревают во многомиллионном мошенничестве 16-летнего петербуржца. По информации Piter.tv, злоумышленник обманом получил от пожилых жителей города 6,3 млн рублей.

Известно, что 31 августа к полицейским обратилась 95-летняя женщина, которая призналась, что стала жертвой афериста. Она рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная женщина и сказала, что ее сын якобы стал виновником ДТП, в результате которого он пострадал. Родственнику потерпевшей якобы нужна была срочная помощь медиков. Чтобы "ускорить врачей" собеседница подсказала, что нужно им дать крупную сумму. Доверчивая бабушка встретила курьера и отдала ему 4,3 млн рублей.

В этот же день к стражам порядка обратились еще две пенсионерки. Они рассказали аналогичную историю. Женщины передали мошенникам 2 млн рублей.

Сотрудники полиции проверили информацию и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранители "по горячим следам" задержали курьера. Подозреваемым оказался 16-летний школьник. Известно, что мальчик учится в 9 классе.

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Фото: Piter.tv