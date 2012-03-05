  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге подросток развел трех пенсионерок на 6,3 млн рублей
Сегодня, 15:46
148
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге подросток развел трех пенсионерок на 6,3 млн рублей

0 0

Подозреваемым оказался 16-летний  школьник. Известно, что мальчик учится в 9 классе. 

Сотрудники полиции подозревают во  многомиллионном мошенничестве 16-летнего петербуржца. По информации Piter.tv, злоумышленник обманом получил от пожилых жителей города 6,3 млн рублей. 

Известно, что 31 августа к полицейским обратилась 95-летняя женщина, которая призналась, что стала жертвой афериста. Она рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная женщина и сказала, что ее сын якобы стал виновником ДТП, в результате которого он пострадал. Родственнику потерпевшей якобы нужна была срочная помощь медиков. Чтобы "ускорить врачей" собеседница подсказала, что нужно им дать крупную сумму. Доверчивая бабушка встретила курьера и отдала ему 4,3 млн рублей.

В этот же день к стражам порядка обратились еще две пенсионерки. Они рассказали аналогичную историю. Женщины передали мошенникам 2 млн рублей. 

Сотрудники полиции проверили информацию и возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Правоохранители "по горячим следам" задержали курьера. Подозреваемым оказался 16-летний  школьник. Известно, что мальчик учится в 9 классе. 

Ранее на Piter.tv: на 13-й Красноармейской житель Петербурга организовал склад боеприпасов.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенник, подросток, развел пенсионерок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии