На 13-й Красноармейской житель Петербурга организовал склад боеприпасов

В помещении полицейские нашли 167 патронов и гранаты.

На 13-й Красноармейской улице правоохранители обнаружили склад боеприпасов. Он находился в квартире 39-летнего петербуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В помещении полицейские нашли 167 патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия, не пригодные для стрельбы, а также несколько гранат.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчину опросили, а затем отпустили под обязательство о явке.

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели уголовное дело против агрессивных школьников, напавших на пару в Ломоносове.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти