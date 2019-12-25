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На 13-й Красноармейской житель Петербурга организовал склад боеприпасов
Сегодня, 15:17
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На 13-й Красноармейской житель Петербурга организовал склад боеприпасов

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В помещении полицейские нашли 167 патронов и гранаты.

На 13-й Красноармейской улице правоохранители обнаружили склад боеприпасов. Он находился в квартире 39-летнего петербуржца. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В помещении полицейские нашли 167 патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия, не пригодные для стрельбы, а также несколько гранат.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчину опросили, а затем отпустили под обязательство о явке.

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели уголовное дело против агрессивных школьников, напавших на пару в Ломоносове.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: красноармейская, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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