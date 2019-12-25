Правоохранители завели уголовное дело против агрессивных школьников, напавших на пару в Ломоносове

Расследованием займется отдел по расследованию особо важных дел.

Следственное управление СК России по Ленобласти возбудило уголовное дело против подростков, напавших на прохожих в Ломоносове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 25 августа юные злоумышленники напали на мужчину и женщину на привокзальной площади. Семейная пара сидела в сквере у вокзала, когда заметила бегающих по газону подростков. Детям сделали замечание, в ответ услышали брань. В частности, в адрес жены было сказано: "Чтоб твои родители сдохли", и другие неприятные выражения. Александр рассказал, что его жене заломали руки, повалили на землю и били по голове бутылками, пытались отобрать сумку. Мужчине "бутылка из-под водки прилетела в лицо".

В результате случившегося пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц". Делом займется отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове подростки жестко избили семейную пару у вокзала – видео.

Фото: ВКонтакте / МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ