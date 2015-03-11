Видео: в Ломоносове подростки жестко избили семейную пару у вокзала

Детям сделали замечание, в ответ услышали брань. В частности, в адрес жены было сказано: "Чтоб твои родители сдохли", и другие неприятные выражения.

В Сети житель Ломоносова рассказал о малолетней банде, которая орудует у вокзала. По словам Александра Калинина, количество хулиганов в компании растет, всем детям — от 8 до 16 лет. На полицию он не надеется, поэтому ищет коллективные пути решения. Об этом он рассказал 31 августа в группе "МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ".

Вечером 25 августа, рассказывает Калинин, на него и супругу напала малолетняя банда. Семейная пара сидела в сквере у вокзала, когда заметила бегающих по газону подростков. Детям сделали замечание, в ответ услышали брань. В частности, в адрес жены было сказано: "Чтоб твои родители сдохли", и другие неприятные выражения.

Александр рассказывает, что его жене заломали руки, повалили на землю и били по голове бутылками, пытались отобрать сумку. Калинину "бутылка из-под водки прилетела в лицо". В результате жену "зашили и отпустили домой", а супругу "проломили орбиту (лицевая кость)".

Несовершеннолетние хулиганы пытались уронить Александра на землю, бросали песок в глаза. Позже семейной паре помогли прохожие, которые заступились. А около 15 детей, напавших подобно стае собак, рассказали полиции, что это взрослые на них напали

Видео: Вконтакте / МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ