Житель Мурино проиграл кавказцам в кулачных боях и получил травмы

В Мурино местный житель подрался с кавказцами. Теперь ему предстоит пройти лечение в стационаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 21 ноября.
По словам очевидцев, мужчины устроили дебош на автовокзале у станции метро "Девяткино". 38-летний петербуржец получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.
Полицейские задержали 17-летнего и 38-летнего граждан Северо-Кавказской республики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в столовой овощебазы на Софийской произошла массовая драка.
Фото: Piter.tv
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