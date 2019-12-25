Житель Мурино проиграл кавказцам в кулачных боях и получил травмы

Пострадавший попал в больницу после конфликта у метро "Девяткино".

В Мурино местный житель подрался с кавказцами. Теперь ему предстоит пройти лечение в стационаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 21 ноября.

По словам очевидцев, мужчины устроили дебош на автовокзале у станции метро "Девяткино". 38-летний петербуржец получил серьезные травмы. Его доставили в больницу.

Полицейские задержали 17-летнего и 38-летнего граждан Северо-Кавказской республики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в столовой овощебазы на Софийской произошла массовая драка.

Фото: Piter.tv