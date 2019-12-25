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В столовой овощебазы на Софийской произошла массовая драка
Сегодня, 9:26
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В столовой овощебазы на Софийской произошла массовая драка

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Некоторые участники драки нарушали миграционное законодательство.

В минувшее воскресенье, 14 ноября, на овощебазе на Софийской улице произошла массовая драка. Полиция задержала 8 человек, сообщил "Интерфакс Северо-Запад" со ссылкой на источник.

По данным информационного агентства, инцидент произошел в столовой между уроженцом другой страны и гражданином России. Перепалка переросла в массовую драку. В итоге полицейские доставили в отделения для разбирательства 22 человека, а задержаны были 8. 

Как оказалось, иностранцы нарушили правила въезда либо режима пребывания в РФ, а также уклонялись от выдворения из страны. В отношении них составили протоколы. Также полиция внесла определение о производстве дела по статье "Побои". 

Фото: Pexels 

Теги: массовая драка, овощебаза
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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