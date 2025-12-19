В ходе рейда на Калининской овощебазе проверили около 200 мигрантов

Полиция Петербурга провела масштабную проверку на Калининской овощебазе. Документы посмотрели почти 500 человек, из них 169 – иностранцы, сообщили в МВД России.
У большинства все было в порядке, но без нарушителей тоже не обошлось. При виде правоохранителей несколько мигрантов попытались скрыться: планы перечеркнул забор с колючей проволокой. В одном из складов выключили свет и опустили рольставни, надеясь остаться незамеченными. Девятерых приезжих увезли в отдел и привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Помимо этого, проверено свыше 200 автомобилей. Составлено около 10 административных протоколов за различные нарушения ПДД.
Ранее мы рассказывали о том, что хостел для мигрантов обнаружили на территории Апраксина двора.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
