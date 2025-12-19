Хостел для мигрантов обнаружили на территории Апраксина двора

Выявлено нарушение миграционных норм у 23 человек, они были доставлены в отделения полиции и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Во время проверки сотрудниками правоохранительных органов на территории Апраксина двора обнаружено присутствие 112 иностранцев. Полицейские вызвали серьёзное беспокойство среди мигрантов, некоторые пытались убежать через черный ход, ведущий на улицу мимо магазина игрушек, другие предпочитали скрываться и прятаться за вешалками. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Все иностранцы были подвергнуты проверке и процедуре дактилоскопирования. Выявлено нарушение миграционных норм у 23 человек, они были доставлены в отделения полиции и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Рассматривается вопрос депортации нарушителей из страны. Помимо прочего, в одной из помещений стражи правопорядка нашли предметы, похожие на холодное оружие (кинжалы) и газовый пистолет, изъятые для дальнейшей экспертизы.

Проверка соблюдения миграционного законодательства находится под пристальным вниманием руководителей Главного управления МВД России, и подобные профилактические акции станут регулярными.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти