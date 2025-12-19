На рынке в Апраксином дворе проверили документы продавцов

Как выяснилось, четверть из них находилась в России незаконно.

Полиция Петербурга и силы Росгвардии организовали профилактическое мероприятие по проверке соблюдения миграционного законодательства на одном из самых известных городских рынков. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Популярное место среди приезжих продавцов из соседних государств оказалось не готово к визиту полицейских. Во время операции было проверено более сотни документов мигрантов, и, как выяснилось, четверть из них находилась в России незаконно. Отдельные торговцы предпринимали попытки договориться с инспекторами на месте, пытаясь привлечь внимание лучшими товарами собственного ассортимента, надеясь смягчить последствия нелегального нахождения в стране. Но такие маневры успеха не принесли.

Всех выявленных нарушителей доставили в отделения полиции и привлекли к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного режима.Стражи правопорядка подчеркнули, что подобные меры носят регулярный характер и повторяются на постоянной основе, включая проведение проверок на Апраксином дворе и аналогичных объектах городской инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь в центре Петербурга задержали свыше 1,1 тыс. мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

