В новогоднюю ночь в центре Петербурга задержали свыше 1,1 тыс. мигрантов

Встреча Нового 2026 года в Петербурге и Ленобласти проходила под строгим контролем правоохранительных органов. Как сообщил заместитель начальника Управления охраны общественного порядка и взаимодействия с ведомственными органами (УОООП и ВОИВ) ГУ МВД России по региону подполковник полиции Алексей Агарков, на празднование Новогодней ночи в самом центре культурной столицы собрались около 71,5 тысяч человек, а еще 31 тысяча отметила наступление праздника в городах и поселках Ленобласти.

В целях предотвращения нарушений правопорядка сотрудники милиции организовали постоянные профилактические рейды и патрулирование. В ходе многочисленных проверок полицейские обнаружили и сопроводили в отделы внутренних дел 1100 иностранных граждан, нарушивших законодательство, что на 600 человек меньше, чем в предыдущем году. Нарушения, выявленные в ходе рейдов, привели к составлению 230 административных протоколов.

Алексей Агарков отдельно подчеркнул высокую степень готовности полицейских сил, привлеченных к обеспечению безопасности в новогодние праздники. Начиная с середины декабря, было организовано свыше тысячи массовых мероприятий различного формата, на каждом из которых присутствовали сотрудники МВД, причем численность задействованных правоохранителей превысила 1,7 миллиона человек.

Фото: Piter.TV