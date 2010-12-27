В Ленобласти сотрудники УФСИН нашли в составе шампуня наркотики

Посетительнице тюрьмы не удалось обмануть охрану.

В минувший понедельник сотрудники ИК-3 в Форносово раскрыли новый способ передачи запрещённых веществ на территорию тюрьмы. Как рассказали в пресс-службе УФСИН, наркотики пытались пронести в шампуне.

Подозрительно вещество обнаружили в бутылке с шампунем во время досмотра женщины, которая пришли на свидание с одним из заключенных. Служащие тюрьмы обнаружили, что в емкости средства личной гигиены находится инородный предмет, а именно, сверток.

Экспертиза показала, что найденое вещество является амфетамином общей массой в 1,12 гр. Он был тщательно запакован в три слоя.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Металлострое заключенный упал с лесов и попал в реанимацию.