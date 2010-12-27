В Металлострое заключенный упал с лесов и попал в реанимацию

В поселке Металлострой на территории тюрьмы произошел несчастный случай: петербуржец упал с высоты.

В поселке Металлострой заключенный пятой исправительной колонии получил серьезные повреждения организма. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Инцидент произошел в половину одиннадцатого утра 26 марта. В это время 34-летний осужденный упал с высоты строительных лесов, пока красил фасад здания. Очевидцы рассказали, что петербуржец не удержался на ногах, когда находился на три метра выше уровня земли.

В настоящее время мужчина переведен в реанимационное отделение Александровской больницы. Врачи диагностировали у пациента закрытую травму живота и кровоизлияние в брюшную полость. По данным от докторов, пострадавший был госпитализирован только спустя семь часов после несчастного случая.

