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В Металлострое заключенный упал с лесов и попал в реанимацию
Сегодня, 10:03
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lesjasap
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В Металлострое заключенный упал с лесов и попал в реанимацию

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В поселке Металлострой на территории тюрьмы произошел несчастный случай: петербуржец упал с высоты.

В поселке Металлострой заключенный пятой исправительной колонии получил серьезные повреждения организма. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Инцидент произошел  в половину одиннадцатого утра 26 марта. В это время 34-летний осужденный упал с высоты строительных лесов, пока красил фасад здания. Очевидцы рассказали, что петербуржец не удержался на ногах, когда находился на три метра выше уровня земли. 

В настоящее время мужчина переведен в реанимационное отделение Александровской больницы. Врачи диагностировали у пациента закрытую травму живота и кровоизлияние в брюшную полость. По данным от докторов, пострадавший был госпитализирован только спустя семь часов после несчастного случая.
 

Теги: заключение , металлострой , падение , поселок , реанимация , сизо , строительные леса , тюрьма
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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