В поезде "Москва−Санкт-Петербург" мужчина украл вещи на 17 тысяч рублей

В поезде сообщением "Москва - Санкт-Петербург" житель Северной столицы совершил кражу.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции 30 октября в ходе несения службы по охране правопорядка и общественной безопасности граждан, был установлен факт кражи. Известно, что личные вещи были похищены у пассажира в междугородном поезде сообщением "Москва − Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД Росси по СЗФО

Полицейским удалось выявить злоумышленника, им оказался 33-летний житель Северной столицы. Мужчина присвоил себе кожаную куртку и зарядное устройство, общая сумма украденного составила 17 тысяч рублей.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный следовал от станции Окуловка до Санкт-Петербурга и, воспользовавшись отсутствием бдительности пассажира, тайно похитил еголичные вещи.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье "Кража".