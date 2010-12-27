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В поезде "Москва−Санкт-Петербург" мужчина украл вещи на 17 тысяч рублей
Сегодня, 13:32
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Shdaria
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В поезде "Москва−Санкт-Петербург" мужчина украл вещи на 17 тысяч рублей

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В поезде сообщением "Москва - Санкт-Петербург" житель Северной столицы совершил кражу.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции 30 октября в ходе несения службы по охране правопорядка и общественной безопасности граждан, был установлен факт кражи. Известно, что личные вещи были похищены у пассажира в междугородном поезде сообщением "Москва − Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД Росси по СЗФО

Полицейским удалось выявить злоумышленника, им оказался 33-летний житель Северной столицы. Мужчина присвоил себе кожаную куртку и зарядное устройство, общая сумма украденного составила 17 тысяч рублей.

В процессе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный следовал от станции Окуловка до Санкт-Петербурга и, воспользовавшись отсутствием бдительности пассажира, тайно похитил еголичные вещи. 

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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