Что произошло в Санкт-Петербурге за 22 марта: фото и видео

Piter.tv приготовил для вас подборку последних происшествия в городе на Неве.

Санкт-Петербург пережил еще одни заснеженные сутки без массовых ДТП и пробок. Горожане ждут весну, а у некоторых началось, так называемое, весеннее обострение. Самые запоминающие происшествия за сегодняшний день мы собрали для вас в традиционную подборку.

ДТП и ЧП Санкт-Петербург 22 марта

1. На Ленсовета спасатели эвакуировали пятерых петербуржцев из-за горящих простыней в квартире. Пламя начало распространяться от горящих простыней. Пожар быстро охватил кровать и перешел на квартиру в целом. В ликвидации последствий возгорания участвовали специалисты из ГУ МЧС по региону

2. В "Девяткино" водитель врезался в косметический ларек на остановке. По пути шофер снес со своего пути припаркованные машины. Очевидцы событий рассказали, что, по их мнению, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

3. В метро на Невском проспекте пожарные провели ночные учения. Спасатели разматывали рукава и тянули их по направлению к вестибюлям вышеуказанных станций метрополитена. Сотрудники ГУ МЧС вели себя спокойно. Воду по рукавам не пускали. Наш сотрудник решил поинтересоваться у представителей экстренного ведомства, что происходит. Ему ответили, что проводятся учения

4. На свалке в Волховском районе рабочие нашли мертвого новорожденного с необрезанной пуповиной. Шокирующую находку сделали сотрудники мусорного полигона днем 21 марта. Около половины третьего дня в садоводческом массиве “Пупышево” при очистки территории мужчина нашел труп малышки. Инцидент произошел в одном километре от деревни Кути. По словам очевидца, у девочки даже не была перерезана пуповина.

5. А получилось как всегда: на Косыгина копали яму под столб и пробили трубу. Как рассказали очевидцы, вода фонтаном хлынула из под земли, когда работники начали выкапывать лунку в земле по адресу Косыгина, 11. По стечению обстоятельств, рабочие не учли расположение коммуникаций или увлеклись выкапыванием.