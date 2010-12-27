А получилось как всегда: на Косыгина копали яму под столб и пробили трубу

Петербуржцы гадают кто виноват.

Необычно ЧП произошло 22 марта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Рабочие хотели установить фонарный стол, а в итоге затопило все дворовую территорию.

Как рассказали очевидцы, вода фонтаном хлынула из под земли, когда работники начали выкапывать лунку в земле по адресу Косыгина, 11. По стечению обстоятельств, рабочие не учли расположение коммуникаций или увлеклись выкапыванием. В результате под водой оказался обширный участок, а из подъезда выйти можно только через газон.

Пользователи соцсетей задались вопросом – как такое могло произойти? Некоторые предполагают, что фонарный столб не согласовали с другими службами, а может быть решили самовольного его установить.