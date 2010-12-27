Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На свалке в Волховском районе рабочие нашли мертвого новорожденного с необрезанной пуповиной
Сегодня, 9:51
0
lesjasap
238

На свалке в Волховском районе рабочие нашли мертвого новорожденного с необрезанной пуповиной

0
 
 

В Ленобласти на мусорном полигоне сотрудник нашел тело мертвой девочки.

В Волховском районе Ленинградской области сотрудники местной свалки с отходами обнаружили новорожденного ребенка. Девочка уже была мертва. Она лежала в куче мусора обнаженная. 

Шокирующую находку сделали сотрудники мусорного полигона днем 21 марта. Около половины третьего дня в садоводческом массиве “Пупышево” при очистки территории мужчина нашел труп малышки. Инцидент произошел в одном километре от деревни Кути. По словам очевидца, у девочки даже не была перерезана пуповина. 

В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы. Тело направлено экспертам для установления причины смерти. Внешних признаков насильственной гибели на теле новорожденной замечено не было.
 

Теги: волховский район , ленобласть , новороженный , свалка
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5