Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Ленсовета спасатели эвакуировали пятерых петербуржцев из-за горящих простыней в квартире
Сегодня, 7:49
0
lesjasap
149

На Ленсовета спасатели эвакуировали пятерых петербуржцев из-за горящих простыней в квартире

0
 
 

Полыхающие простыни заставили спасателей эвакуировать пять человек‍.

Около пяти часов утра 22 марта по улице Ленсовета горела однокомнатная квартира. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось эвакуировать пятерых  жильцов в верхних этажей. В результате пострадало пространство в 20 квадратных метров. Сведений о жертвах нет.

Как сообщают огнеборцы, пламя начало распространяться от горящих простыней. Пожар быстро охватил кровать и перешел на квартиру в целом. В ликвидации последствий возгорания участвовали специалисты из ГУ МЧС по региону: девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Работы заняли не более 19 минут.
 

Теги: белье , возгорание , пожар , постель , простыни , спасатели , улица ленсовета , эвакуация
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5