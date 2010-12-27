На Ленсовета спасатели эвакуировали пятерых петербуржцев из-за горящих простыней в квартире

Полыхающие простыни заставили спасателей эвакуировать пять человек‍.

Около пяти часов утра 22 марта по улице Ленсовета горела однокомнатная квартира. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось эвакуировать пятерых жильцов в верхних этажей. В результате пострадало пространство в 20 квадратных метров. Сведений о жертвах нет.

Как сообщают огнеборцы, пламя начало распространяться от горящих простыней. Пожар быстро охватил кровать и перешел на квартиру в целом. В ликвидации последствий возгорания участвовали специалисты из ГУ МЧС по региону: девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Работы заняли не более 19 минут.

