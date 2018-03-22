В "Девяткино" водитель врезался в косметический ларек на остановке

Нетрезвый водитель повредил несколько машин, а после "не увидел" торговый ларек с косметикой.

В районе “Девяткино” автомобилист на “КИА Рио” не справился с управлением и врезался в торговый ларек с косметикой. По пути шофер снес со своего пути припаркованные машины. Очевидцы событий рассказали, что, по их мнению, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Петербуржцы, которые видели, как иномарка столкнулась с магазином у остановки, отметили, что в транспортном средстве был еще и пассажир. Авария произошла из-за того, что водитель слишком резко сдал назад, попутно “потрогав” несколько автомобилей. Затем, он попытался резко развернуться, но не удержал руль и на полном ходу вписался в торговое помещение. Виновнику не дали скрыться с места преступления. Рассерженные владельцы поврежденных машин перегородили проезд нетрезвому лихачу.

На месте аварии была установлена камера видеонаблюдения, поэтому неудачные маневры на иномарка попали на запись. В настоящее время правоохранительные органы проверяют ролик и изучают обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/ Artur M