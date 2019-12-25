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Гроза не покинет Петербург 3 июля
Сегодня, 14:45
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Гроза не покинет Петербург 3 июля

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Жителей Северной столицы предупредили об очередном ухудшении погодных условий.

В Петербурге 3 июля будет рваная погода. МЧС предупредило, что в Северной столице вновь пройдет гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В городе на Неве ожидаются  мощные ливни. Будет задувать сильный ветер. Во время непогоды лучше находиться дома. Во время сильного ветра не стоит передвигаться под деревьями и баннерами.

Напомним, что два человека стали жертвами штормового ветра в Петербурге. 1 июля на проспекте Юрия Гагарина дерево упало на 36-летнюю женщину, которая скончалась на месте от полученных травм. В тот же день в Красногвардейском районе дерево упало на 11-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, он тоже ушел из жизни.

Ранее мы писали, что в результате непогоды в Санкт-Петербурге упали 293 дерева и башенный кран. В Ленинградской области число поваленных деревьев достигло 525.

Фото: Pxhere

 

Теги: мчс, погода, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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