Олега Басилашвили выписали после лечения от коронавируса

Тесты на коронавирус у актёра отрицательные.

Актера, народного артиста СССР Олега Басилашвили выписали из больницы после лечения от коронавируса. Об этом на своих ресурсах в соцсетях рассказал депутат городского ЗакСа Борис Вишневский. Он рассказал, что у артиста – отрицательные тесты на коронавирус, сейчас Басилашвили находится дома.

Друзья, говорил с Олегом Валериановичем Басилашвили, его выписали из больницы и он дома. Говорит, что более-менее неплохо себя чувствует, что врачи сделали все необходимое, и самое главное - что тесты на коронавирус у него отрицательные. Я спросил, не нужна ли помощь, сказал, что если будет надо - все организуем и привезем. Здоровья нашему любимому артисту! – написал депутат.

О госпитализации артиста стало известно 4 января. Актер проходил лечение в городской 40-й больнице Курортного района. Депутат Вишневский ранее сообщал о нормальном самочувствии Басилашвили.

Фото: vk.com/olegbasilashvili