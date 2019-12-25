В Петербурге отменили творческий вечер с Олегом Басилашвили

Большой драматический театр имени Товстоногова сообщил об отмене мероприятия с участием народного артиста СССР. Причиной, вероятно, стала личная трагедия в семье актера.

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова объявил об отмене творческой встречи "Если бы знать… Разговор с Олегом Басилашвили". Мероприятие было запланировано на 25 марта.

В официальном Telegram-канале БДТ сообщили, что вечер, к сожалению, не состоится. Решение об отмене, предположительно, связано с уходом из жизни супруги артиста. Галина Мшанская скончалась в ночь на 20 марта в возрасте 91 года.

В театре уточнили порядок возврата билетов. Зрители, оформившие покупку в кассах, могут вернуть их по месту приобретения. Деньги за электронные билеты поступят в автоматическом режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что Мариинский театр покажет первый спектакль созданный при участии ИИ.

