В Петербурге отменили творческий вечер с Олегом Басилашвили

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова объявил об отмене творческой встречи "Если бы знать… Разговор с Олегом Басилашвили". Мероприятие было запланировано на 25 марта.
В официальном Telegram-канале БДТ сообщили, что вечер, к сожалению, не состоится. Решение об отмене, предположительно, связано с уходом из жизни супруги артиста. Галина Мшанская скончалась в ночь на 20 марта в возрасте 91 года.
В театре уточнили порядок возврата билетов. Зрители, оформившие покупку в кассах, могут вернуть их по месту приобретения. Деньги за электронные билеты поступят в автоматическом режиме.
