Артист Олег Басилашвили сообщил о самочувствии при коронавирусе

Народный артист СССР лечится в больнице.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский узнал, как себя чувствует артист Олег Басилашвили, который накануне заболел коронавирусом. Об этом парламентарий сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Актер проходит лечение в городской 40-й больнице Курортного района.

Говорит, что чувствует себя более-менее нормально и все необходимое лечение получает. рассказал Вишневский.

О том, что 86-летний Олег Басилашвили заразился COVID-19, стало известно 4-го января. Вместе с ним находятся его родственники.

Депутат от фракции "Яблоко" также борется с коронавирусом. Вирусная инфекция не уходит уже две недели.

Фото: сайт БДТ / Стас Левшин