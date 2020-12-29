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Артист Олег Басилашвили сообщил о самочувствии при коронавирусе
Сегодня, 15:07
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Артист Олег Басилашвили сообщил о самочувствии при коронавирусе

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Народный артист СССР лечится в больнице.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский узнал, как себя чувствует артист Олег Басилашвили, который накануне заболел коронавирусом. Об этом парламентарий сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Актер проходит лечение в городской 40-й больнице Курортного района. 

Говорит, что чувствует себя более-менее нормально и все необходимое лечение получает. 

рассказал Вишневский.

О том, что 86-летний Олег Басилашвили заразился COVID-19, стало известно 4-го января. Вместе с ним находятся его родственники.

Депутат от фракции "Яблоко" также борется с коронавирусом. Вирусная инфекция не уходит уже две недели. 

Фото: сайт БДТ / Стас Левшин 

 

Теги: арист, басилашвили, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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