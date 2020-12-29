В БДТ рассказали о состоянии Басилашвили

Артиста сообщил, что заразился коронавирусом в

В пятницу, 8 января, в пресс-службе Большого драматического театра им. Георгия Товстоногова рассказали, что заболевший коронавирусом Олег Басилашвили идет на поправку и в ближайшее время может отправиться домой. Об этом сообщили в ТАСС.

Состояние народного артиста СССР стабильное, однако конкретный день, когда Басилашвили может покинуть больницу, не называется. Актер проходит лечение в городской 40-й больнице Курортного района.

О том, что 86-летний Олег Басилашвили заразился COVID-19, стало известно 4-го января. Вместе с ним находятся его родственники.

Напомним, что состояние Алисы Фрейндлих улучшилось.

Фото: сайт БДТ / Стас Левшин