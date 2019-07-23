Олег Басилашвили скучает по режиссеру Игорю Масленникову

Артист признался, что ему будет не хватать товарища, которым отличался умом и добротой.

Артист СССР Олег Басилашвили скорбит по режиссеру Игорю Масленникову, который скончался на этой неделе. Об этом актер рассказал "Петербургскому Дневнику".

По словам Басилашвили, Игорь Федорович являлся не только замечательным специалистом, но очень и интересным человеком, о чем говорят его работы. Артист рассказал, что режиссер всегда имел свою точку зрения, отличался умением рассуждать, но никогда не навязывал мнение.

Его запомнили добрым и остроумным. Басилашвили признался, что будет по нему скучать.

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