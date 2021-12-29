СМИ: у Олега Басилашвили обнаружили коронавирус

По словам 87-летнего артиста, он находится дома, так как симптомов инфекционного заболевания у него нет.

У актера Олега Басилашвили обнаружили коронавирус. По словам 87-летнего артиста, он находится дома, так как симптомов инфекционного заболевания у него нет. Об этом он сообщил "Петербургскому Дневнику".

Детали он обсуждать не захотел, отметив, что ему "все настроение испортили". В конце 2020 – начале 2021 года артист уже болел коронавирусом.

Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Он снимался в таких картинах, как "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон" и так далее. Является актером театра БДТ имени Товстоногова.

В прошлом году Олег Басилашвили назвал изменниками отказавшихся от вакцинации россиян.

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова