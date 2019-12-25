Олег Басилашвили назвал изменниками отказавшихся от вакцинации россиян

Актер прокомментировал слова артиста Егора Бероева, сравнившего дискриминацию непривитых граждан с Холокостом.

Народный артист СССР Олег Басилашвили, известный по ролям в таких фильмах, как "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Мастер и Маргарита", назвал изменниками отказавшихся от вакцинации россиян. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Актер прокомментировал слова артиста Егора Бероева, сравнившего дискриминацию непривитых граждан с Холокостом.

Если он провел такую параллель, то сейчас нашей стране угрожает гибель от вируса. Поэтому положение как во время войны. Те, кто уклоняется от прививки, изменяют своей стране. Олег Басилашвили, народный артист СССР

При этом артист признал, что прививаться не стоит тем, кто имеет реальные противопоказания к этому.

В январе 2021 года 86-летний актер переболел COVID-19.

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова