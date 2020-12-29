Состояние Алисы Фрейндлих улучшилось

Результаты КТ актрисы обнадеживают.

Днем в пятницу, 8 января, специалисты Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства рассказали, что состояние актрисы Алисы Фрейндлих улучшилось, об этом сообщил "Петербургский дневник".

Результаты компьютерной томографии показали уменьшение степени поражения легких. Состояние народной артистки СССР остается стабильным. Фрейндлих получается кислородную поддержку. О состоянии дочери и внучки актрисы не уточняется.

Ранее мы писали, что состояние Алисы Фрейндлих после заболевания коронавирусом остается стабильным.

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова