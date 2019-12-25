Спасательные службы мониторили место каждые два часа до семи утра 17 апреля.

Пожар на петербургской "Невской мануфактуре" полностью ликвидирован спустя пять дней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС вечером 16 апреля. Отмечается, что спасательные службы мониторили место каждые два часа до семи утра 17 апреля.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля, на территории "Невской Мануфактуры" произошёл крупный пожар, который охватил более десятка тысяч квадратных метров. Во время тушения здания пострадали трое пожарных, а командир отделения 64-й ПСЧ Невского района Илья Белецкий погиб.

На данный момент суд рассматривает дело о нарушении пожарной безопасности на фабрике, а генеральный директор "Невской Мануфактуры" и его заместитель заключены под стражу до 11 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что говорят о пожаре в "Невской мануфактуре".

Фото: Piter.tv