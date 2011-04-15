Лавров: украинские власти ведут войну против собственного народа

Глава МИД России не верит словам Зеленского, что Киев не будет решать конфликт в Донбассе силовыми методами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев ведет войну против собственного народа. Об этом он заявил по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

По мнению Лаврова, высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не планирует каких-либо военных операций на Донбассе против соотечественников, является неправдоподобным.

Киев после "Революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров считает, что жители востока Украины просят Киев оставить их в покое, потому как им пришлись не по нраву пришедшие к власти "неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения".

Ранее Пушков назвал ошибкой слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО.

Видео: МИД России