Лавров: Россия предостерегает Турцию от подпитки военных настроений украинских властей

Россия предостерегает Турцию и другие страны мира от подпитывания милитаристских настроений украинских властей. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.
Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения.
из заявления Сергей Лаврова
По словам Лаврова, также остается открытым вопрос, что делают американские военные в Украине и чего США хотят добиться, отправляя свой флот в Черное море, которое находится вне границ страны.
Ранее МИД РФ заявил, что вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны.
Видео: МИД России
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