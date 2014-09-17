Лавров: Россия предостерегает Турцию от подпитки военных настроений украинских властей

Также Лавров назвал открытым вопрос о присутствии США в Черном море.

Россия предостерегает Турцию и другие страны мира от подпитывания милитаристских настроений украинских властей. Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения. из заявления Сергей Лаврова

По словам Лаврова, также остается открытым вопрос, что делают американские военные в Украине и чего США хотят добиться, отправляя свой флот в Черное море, которое находится вне границ страны.

Ранее МИД РФ заявил, что вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны.

Видео: МИД России