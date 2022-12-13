Команда фестиваля Roof Fest объявила вторую волну нового сезона

К списку музыкантов, которые в 2023 году выступят на ROOF FEST в Петербурге, присоединились ещё ряд исполнителей: на концерты группы Пневмослон 10 августа, Жени Любич 17 августа, Димы Билана 24 августа и Imperial Orchestra Virtuso 2 сентября уже можно купить билеты.

В центре Петербурга появилась растяжка "На этой крыше концертов нет, все концерты на Roof Fest". Так команда фестиваля объявила вторую волну нового сезона. В лайн-апе проекта уже заявлены IOWA, Леонид Агутин, Ева Польна, Лолита, ЛИNДА, Господин Литвинович, Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы"‎. Теперь к ним присоединились Дима Билан, Thomas Mraz, SALUKI, STIGMATA, Пневмослон, MARKUL, Женя Любич и другие.

Сезон Roof Fest открывается уже в среду, 31 мая, большим сольником Ёлки. К списку музыкантов, которые в 2023 году выступят на ROOF FEST в Петербурге, присоединились ещё ряд исполнителей: на концерты группы Пневмослон 10 августа, Жени Любич 17 августа, Димы Билана 24 августа и Imperial Orchestra Virtuso 2 сентября уже можно купить билеты. В ближайшее время на сайте ROOF FEST откроются продажи на концерты SALUKI, MARKUL, Thomas Mraz и Элджея.

В Санкт-Петербурге концерты традиционно проходят на крыше Roof Place, которая находится в арт-кластере Брусницын квартал. Присоединиться и узнать актуальный список предстоящий концертов в вашем городе можно на сайте.

Фото: предоставлено организаторами